الخارجية تكشف تفاصيل موعد دفن جثمان رجل الأعمال حسين سالم

أعلن مصدر مسئول بوزارة الخارجية المصرية اليوم، إن أسرة رجل الأعمال حسين سالم الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، ستنهي اليوم إجراءات نقل جثمانه من مدريد بإسبانيا إلى القاهرة بالقنصلية المصرية في إسبانيا.

وأوضح المصدر المسئول في تصريحات الى وسائل الإعلام المصرية، أن جثمان رجل الأعمال حسين سالم سيصل غدًا الأربعاء إلى القاهرة، لتتولى أسرته مسئولية دفنه في مقابر العائلة، لافتا إلى أن جميع الإجراءات تتم عن طريق القنصلية المصرية في إسبانيا.

وأكدت مها سالم المتحدثة باسم وزارة الهجرة المصرية، إن وزارة الهجرة غير مسئولة عن إجراءات نقله باعتباره “مقتدرا”، لكنها تقوم بنقل جثامين المواطنين الغير قادرين على تحمل تكلفة النقل.

وتابعت مها سالم في تصريح لـ “القاهرة 24″، أن وزارة الخارجية ممثلة في القنصلية المصرية في إسبانيا هي المسئولة عن الانتهاء من إجراءات نقل الجثمان”.

و توفي رجل الأعمال حسين سالم ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز85 عام، بمدينة مدريد الإسبانية.

وعاد حسين سالم عقب 30 يونيو بعد تصالحه مع الدولة، وسدد في وقت سابق مبلغ 4 مليار و280 مليون جنيه إلى خزينة الدولة بجهاز الكسب غير المشروع بناء على التسوية التي أجرها مع الجهاز بالتصالح في القضايا المتهم فيها مقابل دفع 5 مليار و700 مليون جنيه والتنازل عن عددٍ من الأصول التي يمتلكها داخل مصر.

Advertisements

وحرر سالم توكيل رسمي إلى محاميه الدكتور محمود كبيش، يمكنه من التنازل عن الأصول التي يمتلكها رجل الأعمال في مصر، وأن سالم قدم طلب إلى الجهاز برغبته في التصالح مقابل التنازل عن 78 % من أجمالي ثروته وبعد تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم الممتلكات تبين أن هذه النسبة تبلغ قيمتها 5 مليارات و700 مليون جنيه، وتنازل سالم عن عدد من الشركات والقصور، والأراضي، وعدد من الأصول والعقارات التي يمتلكها داخل مصر.

ورفضت محكمة القاهرة الابتدائية الاستشكال المقدم من رجل الاعمال على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، في يوليو الماضي، بإلزام شركة نعمة جولف، المملوكة له، بدفع 120 ألف فرنك سويسري، لصالح سكرتيرته، وذلك في الدعوى التي أقامتها بسبب ”فصلها تعسفيا” من العمل بالشركة، كما أمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالح “صوفيا”.

حيثيات براءة “غسيل الأموال”: النيابة لم تطعن على براءة حسين سالم ونجليه في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

وقالت مصادر وثيقة أن هناك قصراً تم الإعلان عنه للبيع في مزاد علني يقام بمكان عام وهو نادى وزارة المالية المختصة ببيغ الأصول المتحفظ عليها، بمنطقة العجوزة أن القصر المنوه عنه داخل الإعلان يخص رجال الأعمال “حسين سالم”، وهو موجود بمنطقة التجمع الخامس.

وبينت المصادر أن ذلك القصر من ضمن الأصول التي تنازل عنها سالم لجهاز الكسب غير المشروع مقابل التصالح مع الدولة بعد القضايا التى شهدتها المحاكم ضده في الفترة السابقة، حيث أن هناك لجنة تدير تلك الأصول وهى المختصة بإدارة الأصول التي تنازل عنها سالم أمام جهاز الكسب.