هكذا علق ليام هيمسورث بعد تأكيده انفصاله عن زوجته مايلى سايروس

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباء انفصال العالمي ليام هيمسورث عن زوجته المغنية الشهيرة مايلى سايروس الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، إلا أن النجم البالغ من العمر 29 عاما قرر أن يؤكد الخبر.

ونشر ليام هيمسوث على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" التى تضم أكثر من 13.6 مليون شخص صورة وقت الغروب التقطها على أحد الشواطئ، وذلك لكى يعلق على خبر انفصاله عن مايلى.

وأكد ليام هيمسورث أنه أنفصل من مايلى ويتمنى لها السعادة والصحة وأن تكون دائما فى المقدمة.

كما أكد ليام أنها مسأله خاصة ولن يدلى بأى تصريحات لوسائل الإعلام والصحافة وأى كلمات عن لسانه فهى "كاذبة" .

مايلي ري سايرس ولدت في 23 نوفمبر 1992 هي مغنية وممثلة وكاتبة أغاني أمريكية، ظهرت بأدوار جانبية في المسلسل التلفزيوني دوك وفيلم بيج فيش في طفولتها، قبل أن تشتهر في سن المراهقة بدورها في مسلسل هانا مونتانا المنتج من قناة ديزني في عام 2006.

ولدت ديستني هوب سايرس في 23 نوفمبر، 1992، في فرانكلين، تينيسي. ابنة لمـغني الكنتري بيلي ري سايرس وليتيشيا جاين. لحظة ولادتها عانت من حالة عدم انتظام دقات القلب. ضد نصيحة مدير أعمال أبيها وبعد عام من ولادتها، تزوج والدي مايلي سرا في 28 ديسمبر.