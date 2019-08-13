وفاة رجل الأعمال المصري حسين سالم في إسبانيا 

أكدت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء، عن وفاة رجل الأعمال المصري حسين سالم، مساء أمس، في العاصمة الإسبانية مدريد عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

و توفى حسين سالم بعد صراع طويل مع المرض فى العاصمة الاسبانية مدريد، وطلب ان يتم دفنه بجوار حفيده هناك، مشيراإلى أنه سيتم تحديد موعد العزاء فى وقت لاحق بالقاهرة بحسب مصدر مقرب من العائلة كشف الى موقع اليوم السابع.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم ، أنباء عن وفاة رجل الاعمال المصري حسين سالم في اسبانيا.

وكتب ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الملياردير حسين سالم توفي اليوم الثلاثاء في اسبانيا، دون توضيح السبب حتى هذه اللحظة، مشيرين إلى أنه سيدفن هناك.

ويبلغ حسين سالم من العمر 85 عاما هو رجل أعمال مصري - إسباني له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، وشريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية، وحليف ومستشار الرئيس السابق حسني مبارك.

ويشغل حسين سالم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات HKS، وهي شركة ضيافة تقوم بتشغيل منتجع ماريتيم جولي فيل في شرم الشيخ.