حقيقة وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر إثر حادث سير

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صباح، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، إثر حادث سير نقل على على أثره لمستشفى الاميري في الكويت.

وحتى تحرير هذا النص لم تخرج أي رواية رسمية تؤكد أو تنفي وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر ، حيث ان المتداول فقط عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما سنوافيكم بكل تفاصيل متعلقة بهذا النبأ.

والفنان عبد القادر هو مغن كويتي بشكل خاص وخليجي بشكل عام لقب بالصوت الجريح في عام 1988 بعد أغنيته المشهورة "أجر الصوت".

وولد الفنان الكويتي عبد القادر عام 1941، عمل موظفاً في وزارة الداخلية بدولة الكويت ، ثم نقل خدماته إلى وزارة الإعلام- قسم الموسيقى، وهو الآن متقاعد. تزوج عام 1967، ولديه خمسة أولاد.





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تبنى الفنان عبد الكريم عبد القادر أكثر من ملحن ومؤلف كانوا وراء معرفة الجمهور به، من هؤلاء الفنان يوسف المهنا الذي لحن له أغنية دينية بعنوان شوقي سعى إلى المدينة.

وكانت بداية الملحن الشاب مصطفى العوضي مرتبطة بالفنان عبد الكريم عبد القادر، حيث لحّن له أغنية «خليك معاي في الراي، وهي المحاولة الأولى له في دنيا التلحين، غناها عبد الكريم عبد القادر ولاقت استحساناً كبيراً من الجمهور، وهي من كلمات مبارك الحديبي.

وكانت عبد الكريم عبد القادر بدايته على الموشحات الدينية تعاون في بداياته مع الملحن عبد الرحمن البعيجان وتعاون مع الملحن الدكتور عبد الرب ادريس في الكثير من مراحل حياتة الفنية كذلك تعاون مع الأستاذ طلال مداح في العديد من أعماله المميزة مثل الألبوم شفتك حصل على العديد من الجوائز من ضمنها جائزة الإسطوانة البرونزية عن ثالث أفضل أغنية وهي أغنية جمر الوداع في مهرجان القاهرة الغنائي في التسعينات.

أصدر الفنان الكويتي عام 1994 ألبومه الجديد شفتك والذي تميز بتجربة التواصل مع وجوه جديدة من المبدعين الشعراء والملحنين. حظي ذلك الألبوم برعاية خاصة، حيث تعاون مع عدد من الشعراء البارزين من بينهم: الأمير خالد الفيصل، دايم السيف ، الأمير فهد بن خالد ، الأمير سعود بن بندر ، مبارك الحديبي ، الأمير محمد بن عبد الله الفيصل.