رابط نتائج البكالوريا في سوريا الدورة  2019 حسب الاسم الثلاثي برقم الاكتتاب - عبر رابط موقع وزارة...

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا، عن نتائج البكالوريا للعام الدراسي 2019 في كافة المحافظات التابعة لها، وسط حالة من القلق والترقب سيطرت على طلاب الثانوية مع قرب صدور نتائج البكالوريا 2019 سوريا الدورة الثانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم السورية قرب انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة علامات كراسات الإجابة الخاصة بكل طالب وذلك بجميع الفروع “العام، الشرعي، المهني، التجاري، النسوي”، فيما يجري بعد ذلك اعتماد نتائج البكالوريا 2019 من جانب عماد العزب وزير التربية السورية، على أن تُرفع بعد ذلك النتيجة على موقع الوزارة على الإنترنت moed.gov.sy، بحيث يمكن لكل طالب الاطلاع على علاماته.

نتائج البكالوريا 2019 الدورة الثانية http://moed.gov.sy



أكدت وزارة التربية والتعليم السورية عبر موقعها http://moed.gov.sy أن نتائج البكالوريا 2019 الدور الثانية جاءت هذا العام مبشرة حيث ارتفعت نسبة نجاح الطلاب الذين خاضوا الدور الاستثنائية لـ 85% مقارنة بنتائج العام الماضي، حيث أدي حوالي 109 ألف و 695 طالبًا وطالبة امتحانات البكالوريا 2019 الدور الثانية بمختلف المحافظات السورية موزعين على 693 مركزًا بمختلف الأقسام التعليمية.

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رابط نتائج البكالوريا 2019 سوريا



وتجدر الاشارة أن اختبارات البكالوريا 2019 الدور الثانية بدأت في يوم 28 تموز الماضي، وانتهت في 3 آب الجاري، وأوضحت وزارة التربية السورية أن عملية تصحيح أوراق الإجابات و المراجعة و تدقيق العلامات يتم استئنافها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم إتاحتها للطلاب على رابط موقع “وزارة التربية السورية” وذلك فور اعتمادها رسميًا من جانب عماد موفق العزب وزير التربية السورية.

ويمكنكم الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 سوريا الدورة الثانية برقم الاكتتاب عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع “وزارة التربية السورية“.

حدد المحافظة المراد البحث عنها.

أدخل رقم الاكتتاب الخاص بك.

اضغط على “عرض النتيجة”.