لعبة ببجي موبايل تكشف سبب توقف لعبة لعدة ساعات وموعد تشغيل pubg mobile من جديد 

أعلن عن إجراء صيانة في لعبة ببجي موبايل تشير أنه يتم التوقف في لعبة ببجي في، يوم الثلاثاء 13 من شهر أغسطس وذلك في خلال عدة ساعات تصل إلى الساعة السابعة، كما أن هذا الوقت هو الوقت المقدر لإيقاف اللعبة، وقد تعود الخوادم للعمل مرة أخرى قبل الساعة السابعة، ولكن نجد أن هذه اللعبة تحتاج لمساحة تخزين كافية لكي يتم إشغالها.



مساحة التخزين المطلوبة في لعبة ببجي موبايل، حيث تختلف مساحة التخزين التي تحتاجها لعبة ببجي حيث أنها تحتاج لمساحة تخزين بالنسبة للأندرويد تصل إلى 1.95 جيجا بايت، بينما تحتاج لمساحة تخزين بالنسبة لمستخدمي IOS تصل إلى 2.55 جيجا بايت، كما يمكن تحميل هذه اللعبة بواسطة جوجل بلاي، أو بواسطة AP STORE.

"تحديث PUBG Mobile 0.13.5" - الموسم التاسع من رويال باس في لعبة ببجي موبايل

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المميزات الجديدة في لعبة ببجي

يوجد عدة ميزات جديدة للعبة ببجي يمكن الحصول عليها من خلال التحميل الجديد، وهي كالآتي: يمكن للاعب أن يحصل على شخصيات جديدة، ومن أمثلة هذه الشخصيات شخصية الزومبي التي يمكن له اللعب بها، كما أنه يمكن أن يبحث عن الكنز العالمي، والذي يمكنه من الحصول على جائزة بقيمة مليون دولار، كما أنه يستفيد بإلغاء القفل، وكثير من المهارات.

تحديث وضع العدوى في pubg mobile

هذا التحديث يتميز بأنه يضع لاعبين أحدهما متكافئ والآخر غير متكافئ، كما أنه يوجد إمكانية لإضافة كائنات زومبية، ويمكن للمدافع أن يحصل على أسلحة نارية، كما أن العدوى إذا أصابت كافة المدافعين فإن كائنات الزومبي تربح بكل سهولة، بينما إذا نجا شخص من العدوى فإن المدافعين سوف ينجحون.

وأعلنت الشركة المُصنعة للعبة الشهيرة "ببجي"، عن إطلاق التحديث الثامن، والذي يحمل الكثير من التغييرات أهمها الأسلحة.

وتم إطلاق لعبة ببجي موبايل في 23 من شهر مارس/آذار 2017م، وتوجد هذه اللعبة على كلا من الإكس بوكس وأجهزة الويندوز، وفي بدايات عام 2018م صدر منها نسختان واحدة لأجهزة أيفون IOS والأخرى الأندرويد، وتم العمل على تطوير هذه اللعبة لكي تعمل على الهواتف المحمولة الذكية مثلما تعمل في النسخة الأصلية تماما، وسنتحدث في هذا المقال عن بعض الأسلحة المستخدمة في اللعبة.