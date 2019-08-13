تعرف على التحديث الجديد في لعبة ببجي موبايل

أعلنت الشركة المُصنعة للعبة الشهيرة "ببجي"، عن إطلاق التحديث الثامن، والذي يحمل الكثير من التغييرات أهمها الأسلحة.

وتعتبر لعبة ببجي موبايل، من الألعاب القتالية حيث يشارك في المعركة عدد كبير من اللاعبين، وتُلعب من خلال الإنترنت.

وتم إطلاق لعبة ببجي موبايل في 23 من شهر مارس/آذار 2017م، وتوجد هذه اللعبة على كلا من الإكس بوكس وأجهزة الويندوز، وفي بدايات عام 2018م صدر منها نسختان واحدة لأجهزة أيفون IOS والأخرى الأندرويد، وتم العمل على تطوير هذه اللعبة لكي تعمل على الهواتف المحمولة الذكية مثلما تعمل في النسخة الأصلية تماما، وسنتحدث في هذا المقال عن بعض الأسلحة المستخدمة في اللعبة.

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يوجد في هذه اللعبة عدد كبير جدا ومتنوع من الأسلحة، منها: البنادق الهجومية وتعتبر هي أكثر الأسلحة توازنا في مختلف ساحات المعارك ويعود ذلك لإمكانية استعمالها في أي نطاق، كما أنها تعتبر من أكثر الأسلحة أهمية في هذه اللعبة كما تعتبر هي السلاح الرئيسي الذي يساعد اللاعبين على الفوز بمباراة ببجي. وفقاً لموقع "النيل"

ويعتمد أغلب اللاعبين على سلاح AKM أو كما يطلق عليه الكثيرون كلاشينكوف ويعتبر هذا النوع من أحسن الأسلحة التي يمكن استخدامها في الاشتباكات التي تتم بشكل مباشر في لعبة ببجي موبايل، ولكن في حالة الإطلاق بصورة متقطعة ممكن أن يسبب استخدام هذا السلاح أضرار كبيرة، حيث يحتوي المخزن الخاص به على 30 رصاصة.

ويليه سلاح M16A4 ويعتبر هذا السلاح من الأسلحة الشعبية المعروفة حول العالم وتم استخدامه في عدد كبير من المعارك قديما، ويوجد بينه وبين سلاح الكلاشينكوف شبه كبير فهو أيضا يحتوي على 30 رصاصة.