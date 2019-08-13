منوعات

تراند اليوم : شاهد : صورة من الفضاء للحجاج في المسجد الحرام ومشعر منى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تناقلت وسائل إعلام سعودية صورة للحجيج وهم في مشعر منى والمسجد الحرام من الفضاء K والتقط مركز الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس الاثنين الصور بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بعد 600 كيلومتر.

وتبلغ مساحة مشعر منى بحدوده الشرعية 16.8 كم مربع، ويقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كم شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا مدة الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.حسب RT

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا