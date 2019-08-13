تراند اليوم : بالفيديو.. ميادة الحناوي تسقط على المسرح وتتابع الحفل جالسة

Loading the player...

تعرضت الفنانة السورية، ميادة الحناوي، لطارئ صحي، خلال حفل في تونس، مؤخرا، فوقعت على المسرح، من جراء إغماءة قصيرة، لكنها عادت إلى استئناف الحفل في وقت لاحق.

وكانت الفنانة الشهيرة التي تبلغ 59 عاما من العمر، تؤدي أغنيتها "أنا بعشقك أنا"، ثم سقطت بشكل مفاجئ، فتحلق حولها عدد من الأشخاص لأجل المساعدة وتقديم الإسعافات الأولية.

Advertisements

وعقب استفاقة الفنانة من الإغماءة في مهرجان صفاقس الدولي، جنوبي تونس، قالت إنها تعبت من جراء ارتفاع درجة الحرارة.

وأضافت ميادة وهي تحادث الجمهور، أن هذا الأمر حصل لأول مرة في حياتها، إذ لم يسبق أن سقطت على المسرح.

وطلبت ميادة من الجمهور أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي، وهو ما لقي قبولا، فيما كانت تتوالى عبارات التشجيع.