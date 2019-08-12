“ترقبوا”.. نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الدور الثاني وموعد ظهورها رسميًا عبر...

يترقب جميع الطلاب نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الدور الثاني، وذلك بعدما انتهوا من اداء الامتحانات الدور الثاني الخاصة بنظامي 3-5 سنوات لجميع الشعب “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض”، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني، سيتم اعتمادها رسميًا عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والتي تبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم إعلان النتائج خلال نهاية شهر أغسطس الجاري.

باتت نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني لطلاب الشهادة الفنية الشغل الشاغل في أذهانهم وتصدرت اهتمام أولياء الأمور، حيث تقدم لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية حوالي 235 ألف طالبًا وطالبة بـ 625 لجنة بجميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه أعمال تقدير درجات الامتحانات النظرية الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني بنظامي 3-5 سنوات لجميع الشعب تبدأ رسميًا خلال يوم 17 أغسطس الجاري، وحسب ما لفتت إليه الوزارة فإن مراكز التصحيح وأعمال الكنترول الخاصة بـ نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني تواصل عملها بجميع المحافظات عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، موضحة أن مؤشرات تصحيح كراسات إجابات الطلاب التي تم الانتهاء من تصحيحها تفيد بارتفاع درجات الطلاب الذين خاضوا اختبارات الدور الثاني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني فور ظهورها واعتمادها رسميًا من خلال تطبيق الخطوات التالية: