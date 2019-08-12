تردد قناة النيل الازرق على القمر نايل سات 2019

أفرد تردد قناة النيل الأزرق مُؤخّراً، مساحةً واسعةً للمذيعة فاطمة المصباح والتي يبدو أنها ستكون رهان القناة القادم في تعويض النقص الحاد الذي تُعاني منه فيما يتعلّق بالمُذيعات المُميّزات.

وفقدت القناة خلال الأشهر الماضية عدداً من مذيعاتها المُميّزات واللائي انتقل بعضهن للعمل خارج السودان، فيما انتقلت أخريات لقنواتٍ مُنافسةٍ. بالمُقابل، تُعتبر المصباح من المُذيعات صاحبات الثقافة والحُضُور المُميّز، وهو مَا اَكّدَ عليه العديد من المُتابعين لمشوار المذيعة داخل القناة الزرقاء.

وفي وقت سابق، أشاد الكابتن طيار مصطفى عبد الفتاح بتجربة المذيعة بقناة النيل الأزرق ريان الطاهر في قيادة طائرة استطلاعية قامت بها في المملكة العربية السعودية ووصفها بالتجربة الجميلة. (تردد قناة النيل الازرق في الأسفل)

وقال عبد الفتاح: "ريان كان ليها تجربة جميلة جداً جات وركبت في طائرة استطلاعية للرحلات السياحية والطائرة دي مكشوفة في السعودية كنت متوقع لما تجي وتشوفها تغير رأيها".

تردد قناة النيل الازرق على القمر نايل سات: 12687 رأسي