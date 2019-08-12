إليكم اليوم من وكالة سوا الاخبارية، تردد قناة mbc max 2019 على القمر الصناعي نايل سات، وفق آخر ما ورد من بيانات من مجموعة ام بي سي القائمة على هذه القنوات.

وحققت قناة mbc max 2019 ومهو الأمر الذي دفع إدارة القناة لإطلاق العديد من القنوات التي تحمل نفس الاسم و لكن تتناول مجالات مختلفه مثل القناة الأم و هي قناة إم بي سي وقناة إم بي سي 2 وقناة إم بي سي4 وقناة إم بي سي مصر1 و قناة إم بي سي مصر2 و قناة إم بي سي ماكس.

ورغبة من إدارة مجموعه قنوات إم بي سي في استمرارها في تقديم محتوي متميز لكافه متابعيها في جميع أنحاء الوطن العربي بجوده عالية، فقد قامت إدارة المجموعة بتغير تردد قنوات إم بي سي في شهر مايو الماضي، وتم إيقاف البث نهائيا علي كافه الترددات القديمة.

وحرصا منا في وكالة سوا الاخبارية، علي تقديم كل ما يهم متابعينا فسوف نقدم لكم في هذا الموضوع تردد قناة إم بي سي الجديد، وتردد قناة إم بي سي مصر 1 الجديد، وتردد قناة إم بي سي مصر 2 الجديد، وتردد قناة إم بي سي ماكس، وتردد قناة إم بي سي 4، وتردد قناة إم بي سي 2.

تردد قناة mbc max 2019 على النايل سات: 11559 رأسي/ 12645 أفقي/ 10928 أفقي