جينيفر لوبيز تواجه القضاء المصري

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد منظمي حفل جينيفر لوبيز الأخير في مصر في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح سمير صبري بأن البلاغ يأتي على خلفية التوقيت غير المناسب لتنظيم الحفل نظراً لحادث التفجير الذي وقع خلال الأيام الماضية في القاهرة وراح ضحيته العشرات من المواطنين بالقرب من معهد الأورام.

وأضاف صبري بأن ملابس جينيفر لوبيز قد أثارت الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت بملابس شفافة وعارية وغير مناسبة لطبيعة البلد إلى جانب إحياء الحفل في مناسبة دينية للمسلمين.

وقال صبري:" مش معقول في ناس تبقى واقفة على جبل عرفات وناس بتحضر حفلة لفنانة أثارت الجدل بملابسها"، بحسب "روسيا اليوم".