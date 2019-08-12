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الاكثر مشاهدة اليوم - شاهد فيديو جديد لخالد يوسف مع علا غانم

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سلسلة فضائح أفلام المخرج المصري ؛ أصبحت الكلمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهذه المرة تم الترويج لفيديو جديد بطلته هي الممثلة المصرية .

 

وأثارت فضيحة فيديو علا غانم وخالد يوسف جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور علا غانم وهي ترقص على صوت الاغاني الصاخبة؛ ومثل فيديوهاته السابقة يمارسون الجنس.

 

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الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري؛ حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

 

فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانتين لم تكونا في وعيهما اثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم؛ فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم.

 

علا غانم

انتشرت صورة تم تسريبها؛ منسوبة للإعلامية المصرية رنا هويدي؛ مذيعة قناة «MBC» السابقة، من المقطع الإباحي المتهمة بالظهور فيه ضمن قضية «».

 

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ظهرت الإعلامية رنا هويدي في الصورة المسربة المنسوبة إليها؛ عارية من الجزء الأعلى من جسدها؛ ممسكة بهاتفها المحمول؛ إذ يبدو من الصورة أنها تم اقتطاعها من الفيديو الإباحي المزعوم لها مع المخرج المصري خالد يوسف.

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موقع أخبار بيديا لن يقوم بنشر تلك التسريبات حفاظا على العادات والتقاليد؛ والقواعد المهنية؛ ولكن عدد كبير من المواقع قامت بنشر تلك الصور والفيديوهات حتى أصبحت الأكثر بحثا على موقع «جوجل».

وكانت النيابة المصرية أمرت بالقبض على للإعلامية رنا هويدي؛ إذ تم ضبطها بالفعل أثناء محاولتها السفر خارج البلاد؛ فور علمها بصدور قرار الضبط والإحضار.

 

إلقاء القبض على وشيما الحاج

وتم نشر أخبار عن التحقيقات بأن إحدى الفتاتين بررت ظهورها في المقاطع المصورة بأن «مصور الفيديو استدعى “شيخا وشاهدين”؛ وأوحى لها بأنها أصبحت زوجته، قبل أن تكتشف أنها تعرضت للاحتيال”. على حد قولها في التحقيقات.

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ومن جانب آخر أشارت منى فاروق وشيما الحاج في اعترافاتهما، إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما.
يذكر أن الممثلة المصرية منى فاروق كانت قد نشرت بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» بعد انتشار فيديو رقص فاضح نسب إليها مع زميلتها .

 

وقالت صاحبة الفيديو الشهير باسم منى فاروق وشيما الحاج؛ من خلال حسابها على «انستجرام»: : “يا جماعة أنا مليش أي أكاونت على إنستجرام غير ده… ومليش أكاونت على «فيسبوك» أو «تويتر».. “الأكاونتات اللي على «فيسبوك» و«تويتر» مزورة وغير مسؤولة عما يكتب فيها؛ وأي حاجة بتتكتب أو بتنقال من أي نوع أنا غير مسؤولة عنها تماماً؛ وهذا تصريح مني شخصياً للتوضيح وشكراً”.

يذكر أن منى فاروق ولدت في مدينة القاهرة؛ كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام ٢٠١٥ قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي.

كما شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية منها «الأب الروحي»، و«رحيم»، و«ظل الرئيس»، و«خيانة عصرية».

حكاية منى فاروق مع خالد يوسف

قالت منى فاروق إنها تزوجت من المخرج المصري خالد يوسف بعلم أهلها؛ إلا إنهم لم يعلنوا هذا الزواج؛ بناءا على طلب المخرج المصري خالد يوسف بدعوى أن وضعه الاجتماعي لم يكن يسمح بذلك.
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الكلمات الدلائليه
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