كشف ايرادات افلام عيد الاضحى 2019

عرضت دور السينما في مصر ٤ أفلام ضمن موسم أفلام عيد الأضحى وهم "الفيل الأزرق٢، ولاد رزق ٢، الكنز ٢، أنت حبيبى وبس"، ولم يتبقى سوى فيلم خيال مآتة للفنان أحمد حلمى والمقرر طرحه فى الساعات القليلة المقبلة.

وكشف الموزع السينمائى محمود الدفراوى فى تصريح خاص ل"وشوشة"، عن إيرادات السبت لتلك الأفلام فى شباك التذاكر والتى نستعرضها فى هذا التقرير:

واحتل فيلم "ولاد رزق ٢"، المركز الأول فى شباك تذاكر الإيرادات أمس السبت، فى ثالث أيام عرضه محققاً 4,098,172 مليون جنيه .

"ولاد رزق ٢"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوى، باسم سمرة، خالد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم المطربة أصالة، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

بينما احتل فيلم "الفيل الأزرق ٢" المركز الثانى محققاً 1,806,049 مليون جنيه، ليمثل تراجعاً فى إيرادات منذ طرحه من ١٩ يوم بدور العرض السينمائية.