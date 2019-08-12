قصة فيلم bird box - عالم سكر

صندوق الطائر Bird Box هو فيلم أمريكي عن نهاية العالم وما بعدها، من إخراج سوزان بيير وبطولة ساندرا بولوك، صدر في عام 2018.

مالوري (ساندرا بولوك) الشخصية الرئيسية في الفيلم أُمّ لطفلين (بنت وولد) بدون اسمين، حيث يبدأ الفيلم بفلاش باك خمس سنوات قبلاً، حيث تنتشر ظاهرة عالمية للانتحار الجماعي تبين فيما بعد أنها بسبب رؤية مخلوقات غريبة تتحكم في الشخص فور مشاهدته لها وتجعله يحاول الانتحار وكانت أخت مالوري من بين الضحايا حيث رمت نفسها أمام شاحنة.

بعد ذلك التحقت مالوري وكانت حاملاً في ذلك الوقت بمجموعة من الناجين في بيت خارج المدينة كانوا مختبئين فيه، حيث انتحر صاحب المنزل بعد مشاهدته للمخلوقات من كاميرات المراقبة، وبعدها تم استنفاذ كل الموارد الغذائية في المنزل، فتقرر المجموعة الذهاب إلى سوبرماركت لتأمين حاجاتها فجهزت سيارة صاحب المنزل بنوافذ معتمة ومستشعرات ومحدد مواقع (جي بي إس) تحسباً لعدم رؤية المخلوقات.

واكتشفوا في المتجر أن الطيور المستأنسة لها قدرة على التعرف على المخلوقات الغريبة فتنبه صاحبها من خلال رفرفة أجنحتها بشكل غير طبيعي.

تقرر المجموعة العودة إلى البيت الآمن بعد فقدهم لفرد من أفرادها خلال العملية فيبدأ شجار بينهم ثم يقوم فردين من المجموعة خلال الليل بسرقة السيارة الوحيدة والهروب بعيداً تاركين وراءهم الآخرين بدون أي وسيلة للنقل.