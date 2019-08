‫معرض الأثاث الصيني الدولي شنغهاي 2019 يعلن عن قائمة مثيرة من المهندسين والمصممين

كشفت الطبعة الـ 44 لمعرض الأثاث الصيني الدولي عن قائمة مثيرة من العارضين والحضور لحدثه المرتقب على نطاق واسع في شنغهاي في الفترة بين 8 – 11 أيلول/سبتمبر. وسيتم تنظيم الطبعة الـ 44 من هذا المعرض في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في هونغياو ويتوقع أن يستقبل 150,000 من الحضور من 200 دولة ومنطقة.

وإذ يُعقد تحت شعار "نموذج للحياة العالمية"، يسلط معرض الأثاث الصيني الدولي شنغهاي الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في تأثيث المنازل ويعزز الحوار والتبادل عبر الحدود داخل المجتمع. وستعرض أكثر من 1500 شركة عارضة تغطي العديد من فئات المواد مثل أثاث المنزل والمكتب وخارج المنزل، ومنتجات المنسوجات المنزلية، وآلات الأعمال الخشبية، منتجاتها وخدماتها للحضور عبر أربع مناطق عرض رئيسية.

وقال يانغ هواوي، المدير العام لشركة تشاينا تريد ماكالين للمعارض المحدودة: "التصميم هو محور التركيز الرئيسي لحدث معرض الأثاث الصيني الدولي الثاني لهذا العام في شنغهاي. ونأمل خلال هذا الحدث، أن نجلب الأفكار والتوجهات الرائدة في العالم إلى الصين لتعزيز قيمة التصميم في صناعتنا، ومساعدة العلامات التجارية الدولية على دخول السوق الصينية المرغوبة، وبناء مجتمع عالمي للأثاث بلا حدود.

يستضيف معرض الأثاث الصيني الدولي شنغهاي مجموعة من المنتديات والمسابقات والعروض التقديمية، بما في ذلك منتدى التصميم المعماري الدولي الذي يتم تخطيطه وتنظيمه من قبل المعرض ومنتدى أيدس للهندسة المعمارية، وهي مؤسسة مستقلة ذات شهرة عالمية ومنطقة معارض للاتصال الدولي بالعمارة المعاصرة والتصميم المديني.

Advertisements

تم تصميم هذا المنتدى تحت شعار Designed for Humans: From Alvaro Siza's Modernism into the Digital Future، وسيجتمع فيه سبعة من المهندسين المعماريين العالميين في شنغهاي لتقديم رؤى معاصرة للتصميم، بما في ذلك: سو فوجيموتو، مؤسس شركة سو فوجيموتو للتصميم اليابان؛ أنطونيو شوبينا، المهندس المعماري البرتغالي ومؤسس شركة سي أتش أيه للتصميم المعماري؛ مارثا ثورن، سكرتيرة جائزة بريتزكر؛ أنوك ليجيندر، المؤسس المشارك لشركة أكس تي يو للعمارة والتصميم في فرنسا؛ فيليب فينج يوان، الأستاذ في كلية العمارة والتخطيط الحضري، جامعة تونغجى، شنغهاي؛ ماريو كاربو، الأستاذ في كلية لندن الجامعية، وميت رامسجارد تومسن، أستاذ الأكاديمية الملكية الدنماركية للفنون الجميلة.

ستواصل الطبعة الرابعة والأربعون من معرض الأثاث الصيني الدولي شنغهاي تعزيز ميزتها كمنصة دولية للصناعة. في القاعة 3.1، قاعة "الدولية ونمط الحياة"، ستعرض مجموعة من العلامات التجارية العالمية أحدث مجموعاتها وتصميماتها في السوق الصينية. سيستقبل معرض الأثاث الصيني الدولي شنغهاي العارضين من العلامات التجارية العالمية الشهيرة بما في ذلك تومسفيل للأثاث، وإليمنتس إنترناشيونال، وكيس شيك، وجاب للأثاث، وأتش أيه بي أيه، وبريانفورم وروزيني للأثاث، وكونيون، وليكسنغتون للأثاث وكوكومات وغيرها. ستقدم العلامات التجارية أحدث منتجاتها للزوار.

في القاعتين 7.1 و 8.1، ستستضيف الطبعة الثانية من معرض الأثاث الصيني الدولي شنغهاي معرض الآلات وآلات الأعمال الخشبية بالشراكة مع هونغ كونغ أدسيل. وستطلق شركات صناعة الخشب الصينية والأجنبية، مثل جنتيان هاومي، وينيغ باورمات، بيسي وورلدوايد، ظهورها لأول مرة في المعرض، وستكشف النقاب عن أحدث تقنيات صناعة الأخشاب للحضور في الصناعة.