ليل ميكويلا: تفتتح الطريق أمام عارضات الأزياء الافتراضيات

مع تقدم العالم التكنولوجي نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، تم اللجوء مؤخراً إلى استخدام الشخصيات الافتراضية للدعاية والاعلان من قبل بعض دور الأزياء العالمية.

ليل ميكويلا هي أول عارض أزياء افتراضية وروجت لماركات ملابس مرموقة مثل شانيل وبرادا وكالفين كلاين عبر منصات التواصل الاجتماعي وصل عدد متابعيها للملايين لتتجاوز بذلك أعداد المتابعين لدى العارضات الحقيقيات.

للوهلة الأولى قد تظن بأن ليل هي عارضة أزياء حقيقية لصفاتها الجسدية المناسبة تماماً لعملها كما أن قائمة أصدقائها تحتوي على أعداد كبيرة، إضافة إلى أنها تعبر عن مشاكلها وهمومها العائلية كغيرها من البشر.

تابع ميكويلا أعداداً ضخمة من المتابعين بعد ظهورها على انستغرام عام 2016 لظنهم بأنها عارضة أزياء حقيقية لكن الأمر الذي أذهل الناس وصدمهم، هو أن ميكويلا شخصية افتراضية، تم تصنيعها وفقاً لأحدث البرامج والتقنيات التكنولوجية، لتبدو تماماً كإنسان حقيقي، حتى أن لديها بشرة جميلة مغطاة بالنمش لتبدو مميزة.

ليل التي تبلغ من العمر 19 عاماً لديها صديقان أحدهما يُدعى بلاوكو (وهو شخصية افتراضية يظهر معها في الكثير من الصور وفمه مغطى بقناع يحمل علامة تجارية) ولديه 135 ألف متابع فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بصديقته ليل، أما صديقتها فهي برمودا، وهي حبيبة بلاوكو السابقة وهكذا، قام مبتكرو الشخصيات الثلاث بتأليف قصص حياتهم أيضاً، لتبدو قريبة من الحقيقة.

تتحدث ليل ميكويلا كما لو أنها شخص لديه مشاعر وعواطف. فقد ناقشت منتقديها الذين تواصلوا معها عبر البريد الإلكتروني، مقتبسة أفكاراً من قصة الغلاف في مجلة " High Snobiety " وقالت في ردها: "أعتقد أن الناس يشعرون بحالة من الضعف في الوقت الحالي، لديهم الكثير من الإحباط ويحتاجون إلى هدف ليسعوا إليه".

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ألهم نجاح ليل ميكويلا آخرين، للمجازفة في استثمارات ضخمة في مجال "الشخصيات الافتراضية"، والعمل مع الشركات الناشئة لتطوير التكنولوجيا.

وسواء كان لدى المؤثرين الافتراضيين متابعين في عالم الأزياء أم لا، فإن شركات صناعة الألبسة على وشك إنفاق الكثير من المال عليها.

تجربة ميكويلا جعلت العديد من الشركات تتجه نحو انتاج البشر الافتراضيين لاستخدامهم في الدعاية والاعلان منها شركة " 1 sec " التي تتحضر لانتاج شخصية افتراضية تجمع بين الشخصيتين اليابانية والأمريكية يحمل اسم ليام نيكورو وهو من مواليد لوس أنجلوس وسيعمل في مجال الموسيقى والأزياء والترفيه.

وليام مثل ميكويلا، يفضل ماركات ملابس معينة ومن المعجبين بمطربين محددين مثل جوستن بيبر.

وتقدر شركة متخصصة في مجال في انتاج الأزياء العالمية، بأن هذه الصناعة ستستثمر ما يقرب الـ 3.6 مليار دولار في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هذا العام، وفقاً لـ "BBC".