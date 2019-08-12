اتهامات نووية تطال بريانكا شوبرا

اتهمت إحدى الحضور في فعالية خاصة بمستحضرات تجميل بيوتي كون، الفنانة الهندية وملكة جمال العالم سابقاً بريانكا شوبرا بتشجيع الحرب النووية بين الهند وباكستان بعد تصاعد وتيرة النزاع الأمني بين البلدي.

طالت الاتهامات بريانكا شوبرا بعد تغريدة لها عبرت فيها عن دعمها الكامل للقوات المسلحة الهندية المشاركة في المواجهات مع باكستان وكتبت:" جاي هند"، والتي تعني "النصر للهند"، وتضمنت التغريدة وسم "القوات المسلحة الهندية".

بررت الفتاة اعتراضها على تغريدة شوبرا بقولها:" لقد كان من الصعب سماعك تتحدثين عن الإنسانية، لأنني كجارة لك، باكستانية، أعرف أنك منافقة".

وأضافت مالك:" أنت سفيرة اليونيسف للسلام وتشجعين الحرب النووية ضد باكستان. لا يوجد فائز في هذا. يدعمك ملايين الأشخاص مثلي في أعمالك في بوليوود".

وردت شوبرا على الفتاة:"إنني أسمعك، عندما تنتهين من التنفيس عن غضبك. هل فعلت ذلك؟ هل انتهيت؟ حسنا، رائع، لدي الكثير من الأصدقاء من باكستان وأنا من الهند.. الحرب ليست شيئا يمكن القول إنني مغرمة بها حقا، ولكنني وطنية، لذا آسف إذا جرحت مشاعر الناس الذين يحبونني".

وانتقدت شوبرا طريقة مالك في مخاطبتها، قائلة:" الطريقة التي تحدثت بها معي الآن يا فتاة، لا تصرخي. نحن جميعا هنا من أجل الحب. لا تصرخي. لا تحرجي نفسك".

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والأحد، تطرقت مالك إلى اللحظة المثيرة للجدل في الحدث التجميلي، على حسابها في تويتر، وقالت "مرحبا، أنا الفتاة التي

صرخت في بريانكا شوبرا. كان من الصعب الاستماع إليها تقول (يجب أن نكون جيرانا ونحب بعضنا البعض) أرسلي تلك النصيحة إلى رئيس وزرائك".

ويرى بعض المتابعين بأن الأزمة بين الهند وباكستان ستحصل على التغطية الإعلامية الأكبر بعد المشادة الكلامية التي حدثت.

يشار إلى أن الدولتين النوويتين الجارتين، الهند وباكستان، خاضتا بالفعل حربين بسبب كشمير، التي ظلت مصدر توتر مستمر منذ استقلال البلدين عام 1947.

وتصاعدت التوترات حول مستقبل إقليم كشمير بشكل كبير قبل أسبوع عندما أعلنت الهند أنها قررت إلغاء وضع الإقليم الخاص الذي يضمن لها الحكم الذاتي، بحسب "سكاي نيوز".