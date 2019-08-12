شاهد: أشهر ثنائي مصري يعتزل السوشيال ميديا

فاجأ اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار اعتزالهما السوشيال ميديا بعد عاصفة من الانتقادات طالتهما بدعوى استغلال مولودتهما الجديدة في مقاطعهم المصورة.

وقدم الثنائي اعتذارهما عبر قناتهما الرسمية على يوتيوب بعنوان "إحنا آسفين" وأكد فيه احمد حسن قرار اعتزالهما اليوتيوب وقال:" إحنا وصلنا لحالة نفسية سيئة وصعبة.. وبقينا مش قادرين".

وأضاف:" شكرًا ليكم ​جدًا.. وإحنا مش هنبقى موجودين تاني على السوشيال ميديا ولا هننشر صور ولا فيديوهات ولا أي حاجة تاني".

بعدما تصدر احمد حسن وزينب قائمة الأكثر بحثاً وتداولاً في مصر لأسابيع تلقا دعوى استغلال طفلتهما الأولى "إيلين" لتحقيق مكاسب مادية من يوتيوب وتحقيق أرقام قياسية في المشاهدات من خلال تصويرها اثناء بكائها الأمر الذي أثار موجة من الغضب ومطالبات ب فتح تحقيق رسمي في الأمر.

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وكانت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عزة العشماوي قد أوضحت بأن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وأعلن المجلس تحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف القانون، وعلى إثرها قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، تكليف نيابة استئناف القاهرة بفتح تحقيقات في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن واقعة إساءة شاب وزوجته لطفلتهما وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يقارب عدد المتابعين لأحمد حسن وزينب المليونين عبر كافة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي منذ تأسيها عام 2015 والتي تظهر جوانب حياتهم الشخصية، بحسب "المصري اليوم".