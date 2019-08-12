فنانة تعتذر لـ احمد السعدني بعد وفاة طليقته

قدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اعتذارها للفنان أحمد السعدني لعدم تواجدها بقربه في ظروفه الأخيرة بعد وفاة زوجته السابقة أمل سليمان.

كما بادرت شيرين لتقدي العزاء من أحمد السعدني عبر صفحها الشخصية على تويتر وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده. أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك".





وكان أحمد السعدني قد تلقى تعاطفاً كبيراً من الجمهور العربي بعد اعلان وفاة زوجته السابقة بصورة مفاجئة بأزمة قلبية حادة في أحد مشافي مدينة الشيخ زايد، ونشره لصورة تجمعهما ورسالته لأم أولاده.

كتب السعدني في رسالته المؤثرة:" عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت اني لازم اعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع اي حد هحس اني عملت حاجه، يوم9/9/2013، حب من اول نظره في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس ومعهد فنون مسرحية حيث كنت الهو وأدرس برضو ميضرش".

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وأضاف السعدني تعليقاً على آخر صورة جمعته بالراحلة برفقة ولديه:" كنت راكب عربيه وكانت ماشية على رجليها كنت هخبطها لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتتي هي في قلبي حب تقطيع شرايين سنه خطوبه سنة كتب كتاب شهر جواز خلفه أول ولد هنا بدأت المشكلة اللي بكتب الكلام ده عشانها".

أنا زي كتير للأسف شباب anti تحمل مسئولية بص لنسب الطلاق وأنت تفهم انا بيجيلي أرتيكاريا لما احس اني مسئول وهي برضه حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني أكتر ما تنطق أسمي كانت النتيجة في اول سنه بس حوالي ٤ طلاق شفهي كل الشيوخ ساعتها قالولنا ده لعب عيال الطلاق ليه شروط زي الجواز تمام اسكت بقي لا تعالي يا عم طبق الشروط ادي اول طلقه.

وأضاف: قشطه يا باشا عشت حياتك ؟ إيه …ارتحت ؟؟ لا، وحشتني وحشني حنيتها و حبها و هبلها متيجي نرجع يا بت يالا يا متخلف هوب جبنا تاني ولد نفس الاحساس نفس الارتكاريا بس المرادي صمود مش حينفع نتطلق تاني لا تصدق نفعت الجانب الأناني في شخصيتي غلبني يا عم كبر مخك وعيش حياتك المشكله إني عمري ما ارتحت كنت عايز حضنها وحنيتها و هبلها بس كنت بأجل الرجوع يمكن أكبر أو أعقل أو أقدر أتحمل المسؤولية بجد حددت لنفسي سن معين ارجعلها فيه قال يعني حبقي نضجت بس ملحقتش.

وتابع قائلا: ماتت في لحظة كانت بتكلمني قبلها بساعه ومكانتش عيانه كان عندها ضغط زي أغلب الشعب المصري الحمد لله، ماتت ومشيت وقررت تسبني للأبد كنت فاكرها هتستناني و متأكد من ده مستحيل تحب حد غيري مجاش في بالي انها ممكن تموت دلوقتي صغيره واكتر واحده في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة إيجابية، ماتت و سابتلي الولدين والندم، أنا متأكد انك في الجنة رحتي للي خلقك يوم عرفة واميره و ست البنات والستات ونضيفه وكريمة وصتني اولادي وبيتي، بحبك يا امل حياتي اللي اتهد وبوعدك المرادي هشيل المسؤولية للأسف اتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك وحضنك وولادك كمان اتحرموا من أحن أم ربنا يقدرني وأربيهم أحسن ما كنتي عايزه بحبك و مش بطلب منك غير انك تسامحيني، ربنا يرحمك و يرحمني و يرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة".