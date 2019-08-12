شاهد: مسرحية مبروك ماياكم كامله يوتيوب

تعرض الفنان الكويتي حسن البلام لموجة من الهجوم الشرس عقب عرض مسرحيته "مبروك ما ياكم"، ويأتي هذا الهجوم بسبب أحد مشاهد المسرحية والتي أظهرت بعض الطالبات في معهد التمريض وهن يدخنّ، الأمر الذي أثار استهجان أعضاء في جمعية التمريض الكويتية، ما دفع البلام للرد على ما يتعرض له قائلاً:

"لن نتوقف عن الانتقادات وسبق وأن تطرقت لـ سلبيات عدة في كل المعاهد بدءًا من معهد التمثيل وصولاً إلى التطبيقي ، نعم هناك طلاب يدخنون في المعاهد وهذه حقيقة واضحة وأتمنى على من ينتقد من أجل الانتقاد أن يكفّ عن ذلك لأننا لن نتوقف عن ممارسة دورنا ولن نتوقف عن التمثيل".

يذكر أن مسرحية "مبروك ما ياكم" عرضت خلال عيد الفطر العام الماضي وهي من تأليف أحمد العوضي وإخراج عبدالله البدر، ومن بطولة حسن البلام وزهرة عرفات وأحمد العونان ومبارك المانع وفهد البناي وريم ارحمه ومحمد الرمضان وعبدالعزيز النصار.

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