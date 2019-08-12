حفلات عيد الاضحى في القاهرة 2019

شهد موسم حفلات عيد الأضحى غياب غالبية النجوم أصحاب الحفلات الجماهيرية، وفي مقدمتهم محمد منير، وعمرو دياب، ومحمد حماقي، ومحمد فؤاد، وشيرين، وأنغام، بينما يحتفل تامر حسني مع جمهوره في عمُان.

وتعاقد المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة بوسي على إحياء الحفل المقام ثاني أيام عيد الأضحى، في الساحل الشمالي، كما يحيي الفنان أدهم سليمان حفل ثاني أيام عيد الأضحى بنادي القوات المسلحة في أسيوط.

حفل الفنان أحمد كامل بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي ثالث أيام العيد 13 أغسطس الجاري، وسعر التذكرة 97 جنيهًا، ويحيي الفنان حكيم حفلا بثالث أيام العيد 13 أغسطس في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي.

حفل بلاك تيما بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي رابع أيام العيد 14 أغسطس، وسعر التذكرة 87 جنيهًا، وفي رابع أيام العيد 14 أغسطس الجاري يحيي الفنان رامي صبري حفله في بورتوسعيد، كما تحيي المطربة ساندي الحفل الذي ينظمه نادي الرواد بالعاشر من رمضان.

يحيي المطرب مصطفى حجاج الحفل المقام في نادي صيد القطامية، وتشاركه المطربة هايدي موسى، يوم 15 أغسطس، كما يحيي المطرب محمود العسيلي حفلا في نادي الشمس.