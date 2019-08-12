هيفاء وهبي ترقص حافية القدمين

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها خلال حفل ضخم أحيته في السويد، بالرقص حافية القدمين على أنغام أغنية "توتة توتة".

وظهرت وهبي بإطلالة جذابة بفستان طويل مفتوح من الظهر، واعترفت لجمهورها بأن حذاءها يضايقها بعض الشيء، لتفاجئه لاحقا بالاستغناء عن الحذاء ورقصت من دونه، وسط تجاوب كبير من الجمهور الذي تفاعل مع رقصات الفنانة.

وهنأت وهبي، بعيد الأضحى المبارك، وتمنت للمسلمين حول العالم، السعادة والضحكة الدائمة، وفق ما نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت الفنانة وهبي صورة جديدة علقت عليها " كل عيد والدنيا بين إيديكم .. والضحكة ما تفارق عنيكم .. وعيد سعيد علينا وعليكم".