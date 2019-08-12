فعاليات العيد في دبي للأطفال والكبار

يعد عيد الاضحى المبارك فرصة مثالية للاستمتاع بأجمل اللحظات والتجارب بصحبة العائلة والأحباء ضمن أجواء احتفالية، حيث تشهد المدينة العديد من الفعّاليات والعروض الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، ومن أهم هذه الفعّاليات:

زوّار ابن بطوطة مول على موعد مع عرضين خياليين في الفترة 9 - 17 أغسطس، حيث يستضيف المركز عرض "فلاور شو" يومياً في الساعة 3 عصراً، و4 عصراً و5 مساءً، بالإضافة إلى العرض الكوميدي على مسرح "لوني تيونز"، وذلك في الساعة 5:30 مساءً، و7:30 مساءً، و8:30 مساءً.

أمّا الأطفال فهم على موعد مع مهرجان خاص خلال العيد في ميركاتو، والذي يقدّم فعّالية "مارلون باندا إيه كيدز فيستا" خلال الفترة 11 – 17 أغسطس، ويمكن للأطفال المشاركة في هذا المهرجان من خلال الغناء والرقص مع الفرقة الموسيقية. كما ويمكن للزوّار مشاهدة العروض الفنية المتجولة التي ستنشر أجواء الفرح والسعادة في أنحاء المول في الساعة 5 مساءً و6 مساءً و8:30 مساءً.

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يستضيف سيتي سنتر مردف العرض الآسر "سكاي بول"، ويتضمن هذا العرض عروضاً بهلوانية يؤديها ست فنانين في الهواء وعلى الأرض على أنغام الموسيقى العربية التقليدية، ويمكن متابعة العروض في الساعة 4 عصراً، و6 مساءً، و7:30 مساءً، و9 مساءً في الفترة 11 – 14 أغسطس.

استمتعوا بمشاهدة عروض الألعاب النارية الخلّابة أثناء تناول أشهى المأكولات في أحد مطاعم دبي فستيفال سيتي مول المطلة على الواجهة المائية، والبالغ عددها 15 مطعماً. يمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية في 11 و12 أغسطس في الساعة 8 مساءً و10 ليلاً.

عشّاق الكوميديا على موعد مع أمسية مليئة بالكوميديا مع عرض "د. ماشور غولاتي كوميدي كلينك" في مركز دبي التجاري العالمي في تمام الساعة 8 مساءً في 17 أغسطس. لا تفوّتوا الفرصة لمشاهدة د. ماشور خلال هذا العرض الذي يقدّمه أحد أبرز فناني الكوميديا في الهند.