ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" باقة من الفعاليات المذهلة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مستندةً على توفير محتوى معرفي مميّز، وتقديم تجارب واسعة للزوار من خلال العروض والبرامج المميزة.

في أمسية من أماسي النغم العذب والطرب الأصيل يستضيف مسرح "إثراء" ليلة موسيقية رائقة تحييها فرقة "أوركسترا دبي للموسيقى العربية" والتي تزور المملكة لأول مرة بالتعاون مع أوبرا دبي، ليستمتع عشاق الذوق الرفيع بإثراء فني خالص من روائع الأغنيات الخليجية الخالدة.

فعاليات عيد الاضحى في الرياض:

Advertisements

وتعد أمسية "طرب من الزمن الجميل" التي استلهمت تسميتها من أصالة التراث الموسيقي الخليجي الذي تعرضه فرقة دبي الفنية، حدث فاخر وفريد من نوعه، بتحليق الفرقة في فضاء التراث الموسيقي العربي مقدمةً عددًا من المقطوعات الخالدة.

وتتضمن فعاليات المركز عروض قاعة السينما التي ستشرع شاشتها الكبيرة أمام الجمهور من خلال ثلاث محطات، أولى تلك المحطات مع فيلم "الحرق" الذي يحكي قصة لقاء يختصر الزمن بين شاب وذاته بعد أن أصبح كهلًا، في فيلم لقاء الذات بالذات عبر مرآة الزمن الذي يمثل موضوع الفيلم المدهش.

أما المحطة الثانية فستكون مع فيلم وثائقي يحكي قصة حياة مصمم الأزياء ورائد الموضة الفرنسية "كريستيان ديور"، ثم المحطة الثالثة التي ستكون من نصيب الأطفال من خلال الفيلم الكوميدي الموجه للأطفال "من البيضة".