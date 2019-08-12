التقويم الدراسي 1441|| وزارة التعليم السعودية تضع التقويم الخمسي للسنوات (1439 -1443)

الآن ينتظر طلاب المملكة العربية السعودية موعد تفصيلي عن التقويم الدراسي 1441 للعام الدراسي المقبل 1440/1441، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية التقويم الخمس للسنوات الخمس اعتبارا من تقويم عام 1439 هـ، وفق القواعد الحاكمة له والخاص بالسنوات الخمسة المقبلة اعتبارا من عام 1439 هـ وحتى 1443، ونقدم لكم تفاصيل التقويم المدرسي للأعوام المقبلة والذي يبحث عنه طلبة وطالبات المدارس بالمملكة العربية السعودية، وكذلك أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والإداريين بالهيئات التعليمية بالسعودية، لمعرفة موعد الإجازات الرسمية وإجازة الفصلين الدراسيين وموعد الامتحانات.

التقويم الدراسي 1441

ونقدم لكم بيان عن جدول الدراسة في المملكة العربية السعودية لمدة خمس سنوات، حيث تضمن التقويم الدراسي 1439- 1440 أن العام الدراسي ينقسم إلى فصلين دراسيين، مع السماح بعقد برامج دراسية صيفية، وتم تحديد المدة التي سينقضي فيها الفصل الدراسي على أن لا يقل عن خمسة عشر أسبوعا بما فيهم الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي، واشتمل القرار على أن لا تزيد المدة المحددة لعقد الامتحانات عن أسبوعين متتاليين، مع إمكانية تقديم الموعد في حالات الضرورة الملحة، أو عند حدوث حالات معينة يرى وزير التعليم أنها ضرورية لتقديم موعد الاختبارات.

التقويم الدراسي بالسعودية

وضعت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تقويم الأربع سنوات المقبلة من التقويم الدراسي عام 1439 وعام 1440 – 1441 – 1442 – 1443 هـ، وقد تضمنت القواعد المنظمة أيضا:

المدة التي تستغرقها الإجازة التي تكون بين الفصلين الدراسيين ستتراوح من أسبوع إلى اثنين

ويتم تطبيق تلك المدة على المدارس والجامعات والمعاهد وما في حكمهم

وتشتمل القواعد على إعطاء إجازات الأعياد الدينية مثل عيد الأضحى وعيد الفطر، وإجازة العيد الوطني

إرسال الإجازات على جميع المصالح الحكومية والوزارات

وأجازت القواعد أن تقوم المدارس أو الجامعات بعقد أسبوع لتهيئة المقارات التعليمية قبل بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني، بشرط أن لا يدخل هذا الأسبوع في حساب مدة سير العمليات الدراسية.

تقويم الأعوام الدراسية الجديدة

نقدم لكم التقويم الدراسي للأعوام الخمسة المقبلة والمواعيد الخاصة بكل عام والمشتملة على:

بداية الدراسة في الفصل الدراسي الأول

يوم إجازة اليوم الوطني

امتحانات الفصل الدراسي الأول

بدء إجازة منتصف العام

بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

إجازة نهاية العام

إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى

التقويم الدراسي 1439 بالنسبة للعام الدراسي 1439-1440هـ

التقويم الدراسي للعام 1440-1441 هـ

هذا هو العام الدراسي المقبل، والذي يبدأ من الأول من شهر سبتمبر 2019 الموافق 2/ 1/ 1441 هـ، وينتهي ببداية اجازة نهاية العام بتاريخ 2/ 6/ 2020 الموافق 10/ 10/ 1441 هـ.

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التقويم الدراسي للعام 1441-1442 هـ

التقويم الدراسي للعام 1442-1443 هـ

التقويم الدراسي للعام 1443-1444 هـ

ونتقدم بالدعوات لطلابنا بالمملكة العربية السعودية أن يكون التقويم الدراسي 1439 وجميع الأعوام الدراسية المقبلة عام خير ونجاح على الجميع.