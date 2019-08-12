توقيت صلاة العيد بالدار البيضاء أكادير 2019

تحتفل بعض الدول العربية والإسلامية وأقليات مسلمة في دول أخرى بعيد الأضحى اليوم الاثنين، وذلك بخلاف السواد الأعظم من الدول العربية والإسلامية بالعيد اليوم.

وقت صلاة العيد في المغرب الساعة 7:00

ويعزى هذا إلى الاختلاف في طرق مراقبة الأهلة، وبالتالي لم تتفق كل دول العالم على بداية واحدة لشهر ذي الحجة، كما حدث في عيد الفطر الماضي.

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ويحتفل المسلمون في كل من سلطنة عمان والمغرب وإيران وباكستان وموريتانيا ونيجيريا بعيد الأضحى اليوم الاثنين، كما سيحتفل الشيعة في العراق بالعيد الاثنين بعدما احتفل به السنة في هذا البلد الأحد، وكذلك الأمر بالنسبة للبنان.

وقد وقع هذا الاختلاف أيضا في الاحتفال بعيد الفطر في أوائل يونيو/حزيران الماضي، ففي حين احتفلت أغلبية الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر يوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت دول أخرى العيد في اليوم التالي (5 يونيو).

يشار إلى أن الدول العربية والإسلامية تقوم بنفسها بتحري رؤية الأهلة لمعرفة بدايات الأشهر الهجرية، بالمقابل تعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية في رؤيتها للهلال.