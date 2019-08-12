حقيقة وفاة الفنان صلاح عادل بمشفى في الشارقة

أكدت مصادر اعلامية وفاة الفنان الاماراتي صلاح عادل، صباح اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، داخل إحدى مستشفيات امارة الشارقة.

وبحسب المصادر ذاتها فإن صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة العصر، بمسجد الصحابه، فيما سيكون موقع العزاء بمنطقة (الرفاع بعد عيادة الرفاع).

في سياق اخر، استقبل الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بقصر البديع العامر، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموهم، وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

راجين المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، على سموهم وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركة، وأن يتحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار.