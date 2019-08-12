الدول العشرين التي تحتفل بأول أيام عيد الأضحى اليوم الاثنين

يحل عيد الأضحى المبارك اليوم الاثنين 12 أغسطس/أب 2019 ، على 20 دولة حول العالم والتي كانت قد اعلنت عدم رؤية هلال شهر ذي الحجة وإكمال 30 يوما من ذي القعدة.

والدول التي تحتفل بأول أيام عيد الأضحى اليوم الاثنين، هي الهند وباكستان وبنجلاديش وإيران وسيرلانكا وسلطنة عمان ونيوزيلندا وأستراليا والمغرب وكينيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وموزمبيق ومالاوي وتنزانيا وترينداد وتوباجو وجيانا وبريطانيا وموريتانيا.

وبداية من الإثنين، يبدأ الحجاج أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 ذي الحجة)؛ إذ يتوجه الحجاج بداية من صباح كل يوم من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات؛ ولكن هذه المرة لرمي 21 جمرة بداية من الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى، بسبع حصيات لكل جمرة، ويُكبرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاؤوا بعد الصغرى والوسطى فقط مستقبلين القبلة رافعين أيديهم.

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وإذا رمى الحاج الجمار الإثنين (أول أيام التشريق) والثلاثاء (ثاني أيام التشريق)، أباح الله له الانصراف من مِنى إذا كان متعجلًا، وهذا يسمى النفرة الأولى، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير (ثالث أيام التشريق) بشرط أن يخرج من مَنى قبل غروب الشمس وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

يذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية احتفلت أمس الأحد 11 أغسطس 2019 بأول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من شهر ذي الحجة.