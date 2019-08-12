شاهد: مسرحية طارق العلي سوبر صطار كاملة hd

تتنوع العروض المسرحية الخليجية خلال موسم عيد الأضحى المبارك 2019، فتعرفوا على موعد وأماكن أهم العروض المسرحية خلال عيد الأضحى بالسعودية والكويت والبحرين.

تبدأ مسرحية "عنتر المفلتر" أولى عروضها في الكويت أيام 11 أغسطس و 17 أغسطس، ثم يتجه أبطال العمل إلى المملكة العربية السعودية، لعرضها في ثاني وثالث أيام العيد.

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المسرحية من بطولة طارق العلي، جمال الردهان، هند البلوشي، ميس كمر، أحمد الفرج، شيماء قمبر، مشاري المجيبل، أحمد التمار، وهي من تأليف عيسى عبد الله وإخراج مشاري المجيبل، والعرض على مسرح ميدان حولي بالكويت وأسعار التذاكر هي:" 30، 25، 20، 15، 12، 10 دينار".

وتعرض مسرحية "ليلة زفتة" خلال أيام عيد الأضحي المبارك بالكويت، وهي آخر عروض للمسرحية هذا الموسم، ويشارك في بطولتها حسن البلام، زهرة عرفات، أحمد العونان، لولوة الملا، فهد البناي، عبدالعزيز النصار، محمد الرمضان، خالد المظفر، عبدالله البدر، خالد السجاري، محمد عاشور.

المسرحية من تأليف أحمد العوضي وإخراج عبدالله البدر ، وتعرض المسرحية على مسرح نادي اليرموك مشرف و تقدر أسعار التذاكر بـ: " 30، 25، 20، 15، 10، 7 دينار".