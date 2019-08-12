دولة عربية تفرض غرامة على من يضحي بيده

يمنع القانون الكويتي، المواطنين والمقيمين على حد سواء، من ذبح أضحيتهم بأيديهم، وهو ما وضعهم في حيرة بين الالتزام بالسنة النبوية التي تدعو المضحي لأن يذبح أضحيته بيده اقتداء بالنبي الكريم، وبين مخالفة القانون.

وقال مسؤول محلي، إن القانون يخالف أي شخص يذبح أضحية من غير حمل ترخيص، حيث يدخل ضمن الباعة الجائلين.

وأوضح المسؤول، أن القانون لم يحدد جنسية المخالف، حيث منع ممارسة نشاط الذبح خارج المسالخ للجميع بلا استثناء.

وذكر أن مخالفة البائع الجائل تنطبق على المواطن والوافد على حد سواء، وهي لا تقل عن 50 دينارًا ولا تزيد على 200 دينار.

وأشار إلى إن حالات ذبح المواطنين للأضاحي تعتبر نادرة جدًا، ومع ذلك فهي تعتبر مُخالفة تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.