جسم غريب في سماء حائل والقصيم والرياض في السعودية ما هو ؟ - شاهد

تداول الآلاف من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات فجر يوم الاثنين 11 أغسطس 2019، صور ومقاطع فيديو، تبين لحظة ظهور جسم غريب في سماء عدة مدن في المملكة العربية السعودية خاصة حائل والقصيم وأجزاء من سماء الرياض.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الفيديوهات التي تظهر لحظة مرور جسم غريب في السماء، حيث تبابينت الآراء حول ما هية هذا الجسم بين رأي يقول إنه نيزك أو شهب وآخرين يدعون أنها صواريخ، فيما تداولها البعض بنوع من الاستهزاء والسخرية حيث قالوا إنه تزامن مع صدور صوت غريب.

وذكر الناشط سعد في موقع تويتر : "قبل ١٠ سنوات ظهر في سماء النرويج أضواء غريبة، وظهر مثلها العام الماضي في سماء السودان، وباختصار: كل الأضواء الغريبة في السماء إما نيازك أو تجارب عسكرية سرية". وفق قوله الذي رصدته وكالة سوا الاخبارية.

وحول تفاصيل الواقعة فقد غرد الناشط نواف : "توني طفيت اللمباة بالمزرعه الا شي معدي بالبديه توقعته نجمه طايحه بعدين لحضت انه يتحرك بشكل طولي ماكان بعيد ونادي علي خويي كان بعيد اقوله شف شف يتجه من الجنوب بتجه الشمال ويطير منه شضايا بتجه العكس وتختفي الموقع غرب القصيم".بحسب حديثه.

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فيما كتب برق الغدق : "نحن الآن في أكثر مواسم الشهب تميزا شهب البرشاويات وذلك بسبب أن مصدرها كويكب لذلك هي أقل سرعة وتستمر وقت أطول وتكثر بها الكرات النارية و شهب البرشاويات هي زخات كثيفة من الشُهُب تبلغ ذروتها في 12 أغسطس من كل عام، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة".

بدوره، قال الفلكي السعودي ملهم هندي : "شاهد بعض سكان وسط وشمال المملكة "جسم غريب في سماء" يحترق وله ذيل طويل على مايبدو حسب الوصف من نقل والفيديوهات تؤكد أن جسم صناعي أجزاء من صاروخ او قمر صناعي خارج الخدمة وأقرب الإحتمالات محرك صاروخ سوفيتي كان متوقع سقوطه الليلة وتوقيت مروره فوق السعودية قرابة ١١ م".

وتابع الفلكي هندي : "حتى الآن الأدلة تقود إلى محرك صاروخ سوفيتي أطلق منذ ٢٠٠٨م حجمه مثل طاولة طعام اسمه SL-12 R/B(AUX MOTOR) كان متوقع سقوطه اليوم ويمر في نفس توقيت رؤيته فوق المملكة ننتظر التحديثات لزيادة التأكد".