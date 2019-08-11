تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

يستعد الفنان المصري محمد رمضان إلى إقامة حفله الثاني في مصر، في 23 من الشهر الجاري، في إحدى قرى الساحل الشمالي السياحية.

ويأتي الحفل الذي يحمل اسم "أقوى حفل في الساحل" بعد الحفل الأول الذي أثار الجدل في مارس الماضي وحمل اسم "أقوى حفل في مصر"

وتباينت أسعار تذاكر الحفل عبر 4 فئات، تبدأ بـ200 جنيه، للفئة الفضية، و500 للذهبية، و750 لـ"VIP"، وتصل أعلى فئة في التذاكر 1000.

كانت أغنية "إنساي" مع الفنان سعد لمجرد آخر الأعمال الغنائية التي أطلقها محمد رمضان في الفترة الأخيرة، ووصل عدد مشاهداتها إلى 81 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب"، وذلك بعد شهر من طرحه عبر قناته الرسمية.