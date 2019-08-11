حقيقة خبر وفاة يوسف القرضاوي ودفنه في الدوحة - شاهد

تداولت مصادر إعلامية عربية، يوم الأحد 8 أغسطس 2019 أول أيام عيد الأضحى المبارك، خبر وفاة يوسف القرضاوي العالم المصري، وذلك خلال تواجده في العاصمة القطرية الدوحة.

وأورد موقع إخباري يمني : "تداول النشطاء الليلة خبر وفاة يوسف القرضاوي العالم المصري المعروف، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، أثناء تواجده في العاصمة القطرية الدوحة"، موضحين أنه جرى دفن جثمانه في قطر.

يوسف عبد الله القرضاوي: عالم مصري مسلم، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا. ولد في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.

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تزوج الشيخ يوسف القرضاوي من امرأتين، الأولى كانت مصرية اسمها إسعاد عبد الجواد "أم محمد" في ديسمبر 1958م وأنجب منها أربع بنات، وثلاثة ذكور(إلهام وسهام وعلا وأسماء) (محمد وعبد الرحمن وأسامة).

والزوجة الثانية للشيخ يوسف القرضاوي، جزائرية اسمها "أسماء القادة" التقى بها في أواسط الثمانينيات حين كانت طالبة في جامعة جزائرية، والتي عملت كمنتجة تلفزيونية في برنامج "للنساء فقط" والذي كانت تبثه قناة الجزيرة القطرية.

ويبلغ يوسف القرضاوي المولود يوم التاسع من سبتمبر سنة 1926 ميلادي، من العمر حاليا 92 سنة، وهو متزوج ولديه ابن وابنة، عبد الرحمن يوسف وإلهام القرضاوي، فيما نال في حياته العديد من الجوائز والمناصب الشخصية.