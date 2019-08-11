حقيقة خبر وفاة فايز المالكي في السعودية

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، خبر وفاة الفنان السعودي فايز المالكي جراء تعرضه لحادث في إحدى الأماكن بالمملكة العربية السعودية، حيث ضجّت المنصات الاجتماعية بهذا النبأ.

وقال أحد النشطاء في موقع تويتر إن الفنان فايز المالكي توفي بعد حادث تعرض لها. دون ذكر مزيد من التفاصيل أو توضيح مصدر هذا الخبر، حيث لم يصدر لغاية هذه اللحظة أي بيان أو نفي أو تأكيد من قبل الجهات ذات العلاقة حول هذا الأمر.

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يذكر أن فايز المالكي هو ممثل سعودي، اشتهر بشخصية "مناحي" الذي تمتاز بالشعبية والروح الكوميدية، حيث كان قد شغل منصب سفير النوايا الحسنة ولاسيما تقديم الكثير من المساعدات للآخرين الذي اشتهر بها، وهو من أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم العربي لعام 2009.

ولد الفنان فايز المالكي يوم الثاني عشر من شهر سبتمبر عام 1969 ميلادي في الطائف، وهو متزوج وله عدد من الأبناء وهن شوق وراكان وسوسن وسارة ومحمد، ومن أشهر العروض التلفزيونية التي قدمها "مناحي وشير تشات".

ومن اشهر المسرحيات التي اداها الفنان السعودي فايز المالكي، مناحي والملايين بمشاركة سعيد صالح وعبد المحسن النمر، ورابح الخسران بمشاركة دريعان الدريعان، فيما قدم برامج شخصيات وأرقام والليلة مع فايز وألو فايز وفي بيتنا ضيف، في حين جرى تكريمه قبل أعوام وحصوله على جائزة الاكثر تأثيرا في الوطن العربي.