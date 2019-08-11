سبب انفصال مايلي سايروس عن حبيبها بعد علاقة 10 سنوات

أعلن متحدث باسم الفنانة الأمريكية مايلي سايروس خبر انفصالها عن زوجها الممثل الاسترالي ليام هيمسورث للمرة الثالثة في تاريخ علاقتهما، وبعد أقل من عام على زواجهما هذه المرة.

وأكد أن الثنائي قررا الانفصال بعد علاقة حب استمرت 10 سنوات، كانت آخر مراحلها الزواج قبل 8 أشهر، ليعلن انفصالهما اليوم.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مندوب مايلي سايروس قوله إن الزوجين سيبقيان "والدين متفانيين لجميع الحيوانات التي يتشاركاها"، وطلبا احترام خصوصيتهما. وفق "سكاي نيوز"

وكان ليام هيمسورث، الذي لعب دور البطولة في أفلام "ألعاب الجوع" أو "هانغر غيمز"، في علاقة متقطعة مع مايلي سايروس منذ أكثر من عقد، حيث واعد هيمسوارث المغنية الشابة أثناء تصوير فيلم "الأغنية الأخيرة" (ذا لاست سونغ) عام 2009، وانفصلا في منتصف عام 2010، ثم ارتبطا مجددا وأعلنا خطوبتهما في عام 2012 وانفصلا ثانية في عام 2013، قبل أن يعود إليها مجددا في أواخر عام 2015.