نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg| استعلم...

نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس، ينتظرها طلاب الدبلومات الصناعية، والتجارية، والزراعية، والفندقية، والتمريض، والتي سيتم الاعلان عنها عبر بوابة التعليم الفني، لكافة مدارس الجمهورية، حيث عاش الطلبة والطالبات حالة من القلق والتعب الشديد خلال مرحلة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019، والتي قد انتهت منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 6 أغسطس الجاري، والتي قد سارت بشكل سليم وبدون أية مشكلات، بحسب ما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى استمرار العملية التصحيح في الوقت الحالي، على أن تظهر نتائج الصف الثالث الثانوي الفني 2019 خلال أيام قليلة.

نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعلي الفني، على أن عملية التصحيح لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 بنظامي الثلاث والخمس سنوات (تمريض – زراعي – صناعي – تجاري – فندقي)، قد سارت بشكل سليم دون عوائق تُذكر، وخلال الأيام القادمة سيتم ظهور النتائج عبر بوابة التعليم الفني لجميع محافظات مصر.

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الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، على أن عملية تقدير الدرجات لطلاب شهادة الصف الثالث الثانوي الفني، سوف تنطلق خلال الأيام المقبلة، وتحديداً في اليوم السابع عشر من شهر أغسطس الجاري، ومن ثم تبدأ الوزارة في اعتماد النتيجة من قبل الوزير، ثم إعلان نتائج الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019، على كافة البوابات الالكترنية للتعليم الفني.

وعلى هذا المتصل، يمكنك أخي الكريم وأختي الفاضلة، وضع رقم الجلوس فقط في تعليق أسفل التقرير، وسوف نرصد إليكم النتيجة الخاصة بكم بمجرد أن تعلن عنها وزارة التربية والتعليم عبر مواقعها الرسمية.