نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني- اعرف نتائج دبلوم الدور...

نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 من أهم النتائج التي يترقبها طلاب التعليم الفني الذين خاضو امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني بجميع الأقسام الصنايع والتجارة والزراعة والفنادق، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني لنظامي الثلاث والخمس سنوات 235 ألف و545 طالب وطالبة على مستوي جميع المحافظات، هذا وقد أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 للدور الثاني خلال نهاية الشهر الحالي، عقب انتهاء أعمال التصحيح بجميع الشعب.

نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019

انطلقت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019، منذ يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 واستمرت لمدة عشر أيام متواصلة لتنتهي يوم السادس من أغسطس، وتم البدء في أعمال التصحبح على الفور في جميع المراكز والمديريات التعليمية من أجل سرعة الانتهاء تصحيح نتائج الملاحق للدبلوم وإعلانها خلال الشهر الحالي.

وأكد أغلبية طلاب الثانوية الفنية أن امتحانات الدور الثاني جاءت مباشرة ولم تتضمن أي أسئلة متميزة ولهذا فمن المتوقع ارتفاع معدلات نجاح الملاحق خاصة في نظام الخمس سنوات، كما حدث في نتيجة الدور الأول حيث سجلت نتائج الدبلوم نظان الخمس سنوات نسبة أعلى في جميع الأقسام عن نتائج دبلومات الثلاث سنوات.

Advertisements

نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية بالاسم



يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية بالاسم لجميع الأقسام دبلوم الصنايع ودبلوم التجارة ودبلوم الزراعة ودبلوم الفندقي، فور أن يتم إعتمدها من الوزير كما من المتوقع أن يتم رفعها عبر بوابة التعليم الفني ليتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الحصول على نتائج ملاحق الدبلومات برقم الجلوس.

نتيجة ملاحق الدبلومات

تعد نتيجة ملاحق الدبلومات من أهم نتائج الدور الثاني التي تحتل اهتمام واسع من طلاب دور ثاني لارتفاع عدد الطلاب الراسبين بالمقارنة بالصفوف الأخري، ولهذا سوف نرصد معكم في هذا التقرير جميع أخبار نتائج ملاحق الدبلومات 2019 وموعد إعلان النتيجة ونسب النجاح المتوقعة.

ويمكن لجميع الطلاب كتابة الاسم ورقم الجلوس والقسم التابع له في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض الدرجات كاملة فور أن يتم إعلانها عبر موقع بوابة الثانوية الفنية.