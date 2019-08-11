لينك “بوابة الحكومة المصرية” للتنسيق و موعد التسجيل بالمرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق عن موعد فتح باب التسجيل بالمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2019، وقد أطلقت بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019 إمكانية تقليل الإغتراب وذلك عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ومن المقرر أن يفتح باب التسجيل بالمرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، وتستمر التحويلات حتي يوم 20 من شهر أغسطس الجاري،ويمكن للطلاب المتخالفين عن التنسيق بالمرحلة الأولي و الثانية تسجيل رغباتهم بالمرحلة الثالثة.

الحد الأدني للتسجيل بالمرحلة الثالثة و تسجيل الرغبات

وقد أوضح مكتب التنسيق عن الحد الأدني للتنسيق بالمرحلة الثالثة و الذي يبدأ من 50% للقسمين العلمي، و الأدبي، وستستقبل المرحلة الثالثة 63318 طالب وطالبة بالقسم العلمي و 21554 للقسم الأدبي، يذكر بأن عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات بالمرحلة الثانية بموقع التنسيق قد بلغ 229 ألف من 230 ألف طالب وقد صرحت وزارة التعليم العالي بأنها نسبة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، والجدير بالذكر بأن نسبة البحث عن الجامعات الخاصة قد إزداد الفترة الماضية وهذه مقالة عن مصاريف جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا “must”، الأوراق المطلوبة للتقديم وتنسيق الكليات، وقد فتحت الجامعات الخاصة باب التسجيل والإلتحاق بها بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق و طريقة التسجيل بالمرحلة الثالثة 2019

يقوم الطالب بالدخول إلى لينك بوابة الحكومة المصرية .

. ستظهر صفحة مكتوب بها فتح باب التسجيل بالمرحلة الثالثة .

. الخطوة التالية وهي تسجيل البيانات الشخصية الموجودة على إستمارة بيان النجاح والتي تحتوي على الرقم القومي، الرقم السري ورقم الجلوس.

وتبدأ بكتابة هذه البيانات في الخانات الفارغة، ويبدأ الطالب في إختيار الكليات والمعاهد المتاحة بالمرحلة الثالثة.

يذكر بأن وزير التعليم العالي الدكتور “طارق شوقي” قد إعتماد جدول إمتحانات الدور الثاني؛ حيث سيسجل طلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة بعد إنتهاء إمتحاناتهم ويمكن قراءة هذه المقالة الخاصة بي جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 “الجدول النهائي” و موعد الإمتحانات؛ حيث سيبدـأ طلاب الثانوية العامة في أداء الامتحانات يوم 17 من شهر أغسطس الحالي.