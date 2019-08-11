نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس.. واهم التطورات حول ظهور نتائج ملاحق التعليم...

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019، يترقبوها الكثير من طلبة وطالبات شهادة التعليم الثانوي (التجاري، والفندقي، والصناعي، والزراعي)، ولا سيما بعدما انتهى ماراثون ملاحق الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، في يوم الثلاثاء الماضي 6 أغسطس 2019، والتي قد استمرت 11 يوماً، حيث انطلقت في يوم السبت الموافق 29 يوليو العام الجاري، وسارت العملية الامتحانية بدون أية مشكلات أو عوائق.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

أكد الدكتور محمد مجاهد، مساعد وزير التربية والتعليم، على أن امتحانات العملي لملاحق الدبلومات الفنية 2019 سوف تبدأ فور الانتهاء من الامتحانات التحريرية، حيث يعمل معلمي الوزارة على تقدير الدرجات لطلاب الدبلومات الفنية الدور الثاني ليتم الاعلان عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني خلال الفترة القريبة المقبلة.

نتيجة الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية 2019

وقد أشارت الوزارة على أن امتحانات ملاحق الدبلومات الفنية 2019 بنظام الثلاث والخمس سنوات، قد تقدم لها 235.545 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ومدارسها المختلفة، وكانت كالآتي:

117531 طالب/طالبة بالتعليم الصناعي.

70752 طالب/طالبة بالتعليم التجاري.

42379 طالب/طالبة بالتعليم الزراعي.

4883 طالب/طالبة بالتعليم الفندقي.

وتم عقد لجان الامتحانات على مدارس المحافظات المختلفة لمصر عبر 625 لجنة، قُسمت بين تخصصات الدبلومات الفنية، حيث كانت هناك 313 لجنة لامتحانات التعليم الصناعي، و31 لجنة للتعليم الفندقي، بينما كانت هناك 117 لجنة للتعليم الزراعي، و164 لجنة للتعليم التجاري.