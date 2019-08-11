ماذا يقول المسلم عند ذبح الأضحية - دعاء ذبح الأضحية

يتقرب المسلمون حول العالم إلى الله في عيد الأضحى المبارك، بذبح الأضاحي بما تيسر من الماشية والأغنام، اتباعا لسنة الرسول محمد، واستجابة لقول الله تعالى "فصل لربك وانحر".

وشرعت الأضحية اقتداء بنبي الله إبراهيم عليه السلام، واتباعا لهدي النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم. وهي سُنَّة مؤكدة، من فعلها أُثيب من الله عز وجل، ومن لم يفعل فلا إثم عليها.

ويجب على من يريد أن يذبح أضحيته أن يسمي، ويسن له أن يقول عند الذبح: (بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني). وما زاد عن التسمية هو قول مستحب، وليس واجبًا.

وفي حال إن كان يذبح أضحية غيره قال : هذا عن فلان (ويسمي الشخص صاحب الأضحية)، اللهم تقبل من فلان وآل فلان (ويسمي الشخص صاحب الأضحية).

ويستحب عند ذبح الأضحية استقبال القبلة، وتقسيم الأضحية على ثلاثة أقسام، حيث جزء لأهل البيت، وجزء للهدية، وآخر للفقراء، والمحتاجين، والمساكين، ويجوز توزيع الأضحية على الأهل، والجيران، والأقارب،

