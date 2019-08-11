فنانون في الحج يشعلون مواقع التواصل بصورهم

شهدت صفحات التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا من الفنانين العرب وجمهورهم، خلال موسم الحج، حيث نشر عدد من الفنانين صورهم أثناء زيارة الديار المقدسة

وتنوعت تعليقات المتابعين تجاه نشر الفنانين صورهم أثناء مناسك الحج، فالبعض رأى أن ذلك أمر طيب ويظهر الصورة الحسنة لفنانيهم المفضلين، فيما انتقد آخرون ذلك معتبرين أن عليهم اخفاء نشاطهم الديني حتى يظل خالصا لله، بينما رأى متابعون أن بعض الفنانين ينافقون ويستعرضون.

وخلال موسم الحج الحالي، أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي أمس، فور نشرها صورة تجمعها بالفنانة يسرا، والإعلامية هالة سرحان، التي صعب على الكثيرين معرفتها، لتغير ملامحها بعد غياب مدة طويلة عن الساحة. وفق "روتانا"

وانصبت تعليقات معظم المتفاعلين مع الصورة في اتجاه الثناء والدعوة بصدق وثبات التوبة والالتزام بالحجاب، حتى بعد تأدية الفريضة.

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وكشف آخرون عن شعور بالاستخفاف وعدم تقدير هذه الخطوة، بل واعتبارها من قبيل “التدين الظاهري” الذي يلجأ له البعض أحياناً لسببٍ أو آخر.

وعقب نشر الفنان مصطفى شعبان صورته أثناء تأديته مناسك الحج، تلقى العديد من التعليقات ومن بينها متابعة قامت بمغازلته حيث قالت: “طب إيه الحلاوة دي يا حاج كل سنة وأنت طيب”.

وعندما قامت الفنانة المعتزلة أمل حجازي بنشر صورتها تعددت التعليقات ما بين من يرى أن وجهها تغير بعد ارتداء الحجاب، وبين داعين بأن يثبتها الله على ما هي عليه.

ومن بين الفنانين الذين حرصوا على مشاركة صورهم للجمهور حسين الجسمي، غادة عادل، حورية فرغلي، دنيا سمير غانم، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ديانا حداد، تامر حسني، رامز جلال، محمد رجب، عاصي الحلاني.