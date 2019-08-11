توقيت صلاة عيد الاضحى 2019 في مدن الأردن - موعد صلاة العيد في عمان

أعلنت السلطات الرسمية في المملكة الهاشمية الأردنية، مساء يوم السبت، عن موعد توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك 2019 في مدن الاردن، حيث يستعد الملايين من المسلمين حول العالم لاستقبال أول أيامه غد الأحد.

ووفق وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، فإن توقيت صلاة عيد الاضحى في الاردن 2019 سيكون في تمام الساعة 6:40 صباح الأحد، في جميع المساجد والمصليات التي جرى الإعلان عنها مسبقا خلال الأيام الماضية.

ويشارك المسلمون صبيحة أول أيام عيد الأضحى، بحضور صلاة العيد بالمساجد والمصليات، حيث روت أم عطية: أمرنا رسول الله ـ ـ أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين.

ويصف جابر بن عبد الله صلاة العيد مع الرسول فيقول: «شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. ثم قام متوكئا على بلال. فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. فقال "تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم" فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله! قال "لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير" قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.".

ويسن كذلك أن يذهب إلى صلاة العيد من طريق، ويعود إلى بيته من طريق آخر لتكثر الخطوات، ويكثر من يشاهده فعن جابر—قال: "كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق" رواه البخاري.

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وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، وتجوز جماعة، وعلى انفراد، ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها. ويجهر بالقراءة فيهما، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقاف والقمر، أو بسبح والغاشية.

ويخطب الإمام بعدهما خطبتين، يكبر ندبًا في افتتاح الخطبة الأولى تسعًا، ويكبر في افتتاح الثانية سبعًا. أما حكم صلاة العيد فهي فرض كفاية، وقيل سنة مؤكدة.

الأردن هي دولة عربية تقع في جنوب غرب آسيا، تتوسط الشرق الأوسط بوقوعها في الجزء الجنوبي من منطقة بلاد الشام، والشمالي لمنطقة شبه الجزيرة العربية، حيث تأسست يوم الحادي عشر من أبريل 1921.

وتشهد الشوارع في المحافظات الأردنية في الوقت الحالي، ازدحاما في الأسواق لشراء الملابس الجديدة والمأكولات والحلويات. وبعد أداء صلاة العيد يذهب الناس إلى منازلهم استعدادا لتهنئة الأهل والأقارب ولاستقبال الضيوف ويجتمع جميع أفراد العائلة ويتم ذبح الخروف ويتم تقديم الحلوى مع القهوة وغداء العيد، هذه هي عادات العديد من الدول الإسلامية.