تراند اليوم : سما المصري اغتصبت الخروف؟! – فيديو

تحاول الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري لفت الانتباه بشتى الطرق، وتزامناً مع عيد الأضحى نشرت فيديو جديد ظهرت فيه تركض وراء الجديان، لاختيار أضحية العيد.

المصري احتضنت “الخروف” بين ثدييها، وحدثته برفقة، مما جعل البعض يسخر قائلاً: (سما المصري اغتضبت الخروف).

كانت الراقصة المصرية سما المصري سافرت إلى هولندا وبعدها إلى برشلونة، ووثقفت رحلتها الأوروبية بعدد من الفيديوهات، وزرات استاد الفريق العالمي (برشلونة)، وأمضت وقتًا جميلًا هناك وتنقلت بحرية تامة.

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