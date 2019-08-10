موعد صلاة عيد الاضحى 2019 في مدن السودان - توقيت صلاة العيد

كشفت مصادر سودانية، يوم السبت 10 أغسطس الجاري، عن موعد توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك 2019 في مختلف مدن السودان تحديدا في العاصمة الخرطوم، حيث يحتفل المسلمون في الولايات كافة بحلول أول أيامه الأحد.

ويبدأ المواطنون في مدن السودان بالتوافد إلى المساجد لأداء صلاة العيد قبل حلول الساعة السابعة صباحا، فيما تكون الصلاة الساعة 7:06 صباح الأحد، مع مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات والولايات كافة.

ويحتفل المسلمون في الغالبية العظمى من دول العالم، الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى الذي أحد العيدين عند المسلمين، ويوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، في حين يختتم يوم 13 ذو الحجة.

ويبدأ المسلمون بالتكبير قبل صلاة عيد الاضحى وبعدها إذ يعتبر سنة مؤكدة، والمأثور من صيغ التكبير في السنة و: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد) وهناك زيادة وهي " الله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلٌم تسليماً كثيرا ".

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وقد اعتاد المصريون صيغة في التكبير منذ زمن الشافعي، وهي: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وقال عنها الشافعي: «وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه»، فيما

من السنة أيضا يوم العيد أن يشارك المسلمون جميعاً في حضور صلاة العيد. روت أم عطية: أمرنا رسول الله ـ ـ أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين.