موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض

بدأ حجاج بيت الله الحرام، مساء السبت، التأهب للنفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة مع غروب الشمس، ويقضون ايام التشريق الثلاثة في منى.

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ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى).

ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، التي شرعها الله تعالى في نصوص القران والسنة.

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وفي وقت سابق اليوم اكتمل وصول جموع الحجيج إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، ودعا خطيب يوم عرفة بأن "يصلح أحوال المسلمين ويؤلف ذات بينهم".

ومع غروب شمس اليوم، بدأت جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة لصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيت الحجاج الليلة بمزدلفة حتى فجر يوم غدٍ الأحد، العاشر من شهر ذي الحجة، وفق وكالة الأنباء السعودية.

ويعود الحجاج إلى منى مرة ثانية صبيحة اليوم العاشر (غداً الأحد) لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.