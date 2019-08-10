موعد صلاة العيد 2019 في .. القاهرة الإسكندرية سوهاج شرم الشيخ بورسعيد

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق أول أيامه غدا، الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية بالتوقيت المحلي.

وقالت دار الإفتاء المصرية إن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء حتى الحُيَّض منهن أن يخرجوا لها.

وأكدت الدار أن وقوف الرجال بجوار النساء في صلاة عيد الأضحى في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف «لا يجوز» وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.

وأضافت "الإفتاء" أنه يستحب خروج الناس جميعًا رجالًا ونساءً لـ صلاة عيد الاضحى لما فيه من الاجتماع على الخير وإظهار الفرح والسرور؛ كما جاء في الحديث عَنْ أم عطية رضي الله عنها أَنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى» متفق عليه.

موعد صلاة عيد الاضحى في القاهرة الساعة 5.45

موعد صلاة عيد الاضحى فى الجيزة الساعة 5.45 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى طابا الساعة 5.31 دقيقة

موعد صلاة عيد الضحى فى السلوم في الساعة 6.6 دقائق.

موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في الإسكندرية الساعة 5.48 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى سوهاج الساعة 5.48 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى بورسعيد الساعة 5.39 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى الغردقة الساعة 5.39 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى السويس الساعة 5.40 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى الإسماعيلية الساعة 5.40 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى العريش ونويبع الساعة 5.33 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى مدينة الطور الساعة 5.38 دقيقة.

موعد صلاة عيد الاضحى في مدينة سانت كاترين الساعة 5.36 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى شرم الشيخ الساعة 5.36 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى دمنهور الساعة 5.46 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى طنطا الساعة 5.45 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى شبين الكوم الساعة 5.45 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى المنصورة الساعة 5.43 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى الزقازيق الساعة 5.43 دقيقة.

موعد صلاة عيد الاضحى في مدينة بنها الساعة 5.44 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى كفر الشيخ الساعة 5.44 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى الفيوم الساعة 5.47 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى بني سويف الساعة 5.47 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى أسوان الساعة 5.47 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى المنيا الساعة 5.50 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى أسيوط الساعة 5.49 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى أبوسمبل الساعة 5.54 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى مرسى مطروح الساعة 5.59 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى في الخارجة الساعة 5.55 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى في حلايب الساعة 5.34 دقيقة

موعد صلاة عيد الاضحى فى شلاتين الساعة 5.37 دقيقة