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موعد صلاة العيد في الشارقة - عيد الاضحى

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يؤدي الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بمشيئة الله تعالى صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب ولي العهد عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الشارقة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين، في امارة الشارقة.

ويستقبل عقب أداء الصلاة مباشرة بقصر البديع العامر، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ والمعالي والسعادة كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة وعلى مدار يومين.

وتقام صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440 هـ / 2019 م في مختلف إماراة الشارقة في التوقيت التالي: في تمام الساعة 6.07 صباحاً

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