للمرحلتين الأولى والثانية.. فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2019 لطلبة الثانوية العامة

قامت التعليم العالي بفتح تحويلات تقليل الاغتراب لطلبة الثانوية العامة، المرحلة الأولى والثانية، بداية من الخميس 8 أغسطس، وتستمر حتى 20 من أغسطس الجاري، وهذا عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الثانية وظهور النتيجة للطلاب.

فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2019

صرحت “التعليم العالي”، بأن تحويلات تقليل الاغتراب ليس معناه إعادة تنسيق رغبات الطلبة، ولكن يتم العمل بها بموجب 10 بالمئة من الطلاب الذين تم قبولهم بالكليات لجمع شمل الأسرة، ويحاسب الطالب بها وفق الإدارة التعليمية والتي حصل منها الطالب على الثانوية العامة لا المكان الذي يسكن فيه.

تقليل الاغتراب 2019

بدأت عملية المرحلة الثانية في التنسيق، بكتابة الرغبات للطلبة كحد أدنى 320 درجة وذلك لشعبة علمي بنسبة 78.05 % فأعلى، وفيما يخص شعبة أدبي فهي بنحو 279 درجة فأعلى كحد أدنى أي بنسبة 68.05%، وبدأت يوم الأربعاء بتاريخ 31 من شهر يوليو الماضي، واستمرت إلى الساعة 7 من عشية يوم الأحد 4 من شهر أغسطس الحالي، مؤكده أن مجمل الطلبة المقرر قبولهم في تلك المرحلة نحو 229978 طالب وطالبة، بنحو 175673 طالب وطالبة في شعبة علمي، ونحو 54305 طالب وطالبة في شعبة أدبي.

جدير بالذكر أنه في الثامن والعشرون من يوليو 2019، قام وزير التعليم العالي “الدكتور خالد عبد الغفار”، بالإعلان عن نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية العامة للعام الجاري 2019 مرحلة أولى، وأعلن الوزير عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات لشعبتي علمي وأدبي.